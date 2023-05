Office Live disponible en france

Annoncé il y a déjà plusieurs semaines et normalement prévu pour le 15 novembre, office live est maintenant disponible en France. Office Live est un service qui permet en quelques clics de créer un site web avec un nom de domaine en .com .net et .org (.fr courant 2007). Il y a 3 formules, deux sont payantes mais la 1ère est gratuite et propose un outil de création de site web, un nom de domaine, 500 Mo d'espace d’hébergement, 25 comptes de messagerie, rapports de site web, outils de publicité pour les moteurs de recherche. Normalement réservé aux entreprises, rien n’empêche un particulier de profiter de ce service. http://www.officelive.fr/